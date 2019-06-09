"İşçiler ölmüyor, öldürülüyor"

Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü, Çayırova'da bulunan Akpınar Tekstil Fabrikası'nda meydana gelen yangında 4 işçinin yanarak can vermesiyle ilgili fabrika önünde açıklama yaptı. “Bir fabrika daha işçilere mezar oldu” sözleriyle açıklamaya başlayan Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, “Bayram günü 4 işçi kardeşimiz patronların kar hırsına kurban gitti. Yaşanan olayı sıradan bir kaza olarak göstermek istiyorlar. Ancak bizler biliyoruz ki, bunun adı katliamdır. Çünkü kaza, istem dışı veya umulmayan bir olayı anlatmak için kullanılabilir. Görülmektedir ki, önlemler alınmamış, gerekli denetimler yapılmamış ve bu katliam göz göre göre yaşanmıştır. Daha birkaç ay önce baca yangını yaşandığı ifade edilen bu fabrikada, alınmayan önlemler işçilerin ölümüne neden olmuştur. Bu nedenle işçiler ölmüyor, öldürülüyor” dedi.



“ÖNERİYİ KABUL ETMEYENLER DE HESAP VERMELİDİR!”

Göç eden kadınların cinsel istismar, şiddet ve ekonomik sorunlarla baş edemediği ülkemizde bir de bu katliamların yaşanması vahşi kölelik koşullarının en büyük göstergesidir diyen Hasan Atik, “Biz biliyoruz ki, tüm işçi ölümlerinin esas sorumlusu patronların kar hırsı ve hükümet yani kapitalist sistemin ta kendisidir. Mecliste, ‘iş cinayetleri alt komisyonu kurulsun, artan iş cinayetleri ve iş kazaları meclis gündemine getirilsin’ önerisini, AKP’li ve MHP'li vekiller kabul etmemişti. ‘İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?’, ‘Böyle basit işlerle mi uğraşacağız?’ diyenler bu yaşanan olayın hesabını vermesi gerekenlerdir.” dedi.



Acil cevap verilmesi gereken soruları ise Atik şöyle sıraladı:





1- Fabrikanın olması gereken ruhsatları var mıdır? Yapılan denetimin sonuçları nedir? Birkaç ay önce baca yangını yaşanmış mıdır? Yaşandıysa neden önlemler alınmamıştır?

2- Mülteci-göçmen aileler burada barındığı ve kayıt dışı çalıştırıldığı yönündeki iddiaları neden cevapsız bırakılmıştır? Mülteci çocukların tekstil iş kolunda çalıştırıldığı herkesçe bilinmektedir. Bu işyerinde de böyle bir durum söz konusu mudur? Bulunan iki cesedin anne ve kızı olduğu iddiası doğru mudur? Doğruysa çocuklar neden fabrikadadır?

3- Acil durum tahliye planı, uygun kaçış yolu, merdivenleri ve yeterli sayı da kaçış kapıları var mıdır?

4- Şartnameye uygun yangın merdiveni olmadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa gerekli denetimi yapmayan kurum ya da kuruluşlarla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

5- Fabrikada kayıt dışı çalışan işçilerin bayramda çalıştırıldığı doğru mudur? Bu konuda da ayrıca ceza verilecek midir?

“İŞÇİLER KOMİTELER KURMALIDIR!”

Bu kadar sorunun cevabı bile ülkemiz için ne vahim bir işçi sağlığı tablosu olduğunu gösterecektir diyen Hasan Atik, “Bizler biliyoruz ki, Çayırova ve Gebze OSB’lerinde neredeyse hiçbir fabrikada bu önlemler alınmamaktadır. Örgütlü işyerleri dışında hiçbir fabrikada alınmayan önlemler yeni işçi ölümlerinin de habercisidir! İşte bu nedenle işçiler, fabrikalarında işçi sağlığı ve güvenliği için biran önce komiteler kurmalı ve haklarının da takipçisi olmalıdır. Çocuklarımızın arkamızda gözü yaşlı kalmamasını istiyorsak, mücadele etmekten başka şansımız da bulunmamaktadır” dedi.

PATRONLAR İÇİN İŞÇİ HAYATININ KIYMETİ YOK

İşçi ve emekçilere çağrı yaparak açıklamasına son veren Hasan Atik şöyle dedi: Kapitalist sistem ve patronlar için işçi hayatının zerrece kıymeti yoktur. Ve işçi sınıfı örgütlü, birleşik sendikal ve siyasal mücadelesini büyütmedikçe, sermaye sınıfı ve kapitalist üretim sistemi can almaya devam edecektir. İşçi ölümlerine, sömürüye karşı her milliyetten işçi ve emekçileri örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.