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18 Milyon öğrenci yaz tatiline girecek

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.
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17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı, cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da olacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını ise 24 Haziran'da öğrenecek.

YKS SONUÇLARI 18 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

YENİ TAKVİM BELİRLENDİ

Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Yeni takvime göre ara tatiller yapılacak Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.

YENİ SİSTEME GÖRE ARA TATİLLER YAPILACAK

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Bugün 15:38 TSİ - Eğitim

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