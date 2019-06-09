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Suriye’den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit dört asker yaralı.
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TSK’nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, bir asker şehit oldu, dört asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TSK’nın sınırda ve Suriye’de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

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