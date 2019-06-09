TSK’nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, bir asker şehit oldu, dört asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TSK’nın sınırda ve Suriye’de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
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Suriye’den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit dört asker yaralı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz