Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:58 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:13 TSİ

AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım

AKP Gebze’de mahalle başkanlığı yapan ve AKP içerisinde etkin olan Fahrettin Ekinci, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Gebze’de mahalle başkanlığı yapan ve AKP içerisinde etkin olan Fahrettin Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Yunan' dedi. 

Ekinci'nin tepki çeken paylaşımı şu şekilde: "İstanbul seçimlerinde OSMANLI ile yunanlı oylanacak bu acun ılıcalının sörvayvır programı değil OSMANLI ruhunu ve yaşantısını kendine şiar edinmiş bir başkan adayı ile rumcayı anadili gibi konuşan hatta tercüman bile kullanmaya gerek duymayan YUNANLI yımı tercih edecek karar İstanbul halkının." 

Bilindiği üzere İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bir programda İmamoğlu'nun nereli olduğunu katılan vatandaşlara sormuş, vatandaşlardan "Trabzon" cevabını aldıktan sonra ise  "Olay büyük, hesap büyük" diyerek İmamoğlu'na Yunan benzetmesi yapmıştı. 

Bugün 16:58 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Uğur Dündar, moderatörlük yapmayacak! İşte nedeni... mask
Uğur Dündar, moderatörlük yapmayacak! İşte nedeni...
İYİ Partili gençlerden "darp" açıklaması mask
İYİ Partili gençlerden "darp" açıklaması
Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu mask
Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş mask
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş
Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha... mask
Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha...
Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar 5 kat arttı mask
Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar 5 kat arttı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu
Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi mask
Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş mask
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

GALERİ

Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL