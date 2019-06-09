AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım

AKP Gebze’de mahalle başkanlığı yapan ve AKP içerisinde etkin olan Fahrettin Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Yunan' dedi.

Ekinci'nin tepki çeken paylaşımı şu şekilde: "İstanbul seçimlerinde OSMANLI ile yunanlı oylanacak bu acun ılıcalının sörvayvır programı değil OSMANLI ruhunu ve yaşantısını kendine şiar edinmiş bir başkan adayı ile rumcayı anadili gibi konuşan hatta tercüman bile kullanmaya gerek duymayan YUNANLI yımı tercih edecek karar İstanbul halkının."

Bilindiği üzere İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bir programda İmamoğlu'nun nereli olduğunu katılan vatandaşlara sormuş, vatandaşlardan "Trabzon" cevabını aldıktan sonra ise "Olay büyük, hesap büyük" diyerek İmamoğlu'na Yunan benzetmesi yapmıştı.