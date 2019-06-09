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Dilovası’nın yüzme havuzu uzun ömürlü olacak

Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun uzun ömürlü olması için membranlı çatı paneli montajı yapılıyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir’in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. İnşaat çalışmaları hızla süren yapının mekanik cephe kaplaması imalatına başlanırken binanın daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir şekilde kalması için membranlı çatı paneli montajına başlandı.

Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının zemin kat ıslak hacimleri seramik kaplama ve çevre duvarlarının perde donatı montajı tamamlandı. Tüm binada saten alçı sıva imalatlarına devam edilirken havuz mahalli kenet sistem çatı ve cephelerde çalışmalar devam ediyor. Donatısı ve kalıbı tamamlanan kısımların betonları dökülen yapının birinci kat ıslak hacimlerin ve bodrum kat hollerin seramik kaplamaları tamamlandı.

.Tüm binada saten alçı sıva imalatlarına devam edilirken, havuz mahalli kenet sistem çatı ve cephe işleri sürüyor. Tüm cephelerin doğramalarının montajları da hummalı şekilde bitiriliyor. Traverten tasların şantiye alanına sevk edilmesine başlayan ekipler, gelen traverten taşların bir kısmı ile mekanik cephe kaplaması imalatına ve yangın tesisatı eksiklerini gidermeye başladı. Membranlı çatı paneli montajına başlayan ekipler, binanı daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir şekilde kalmasını sağlayacak.

Bugün 17:13 TSİ İHA Kocaeli- Spor

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