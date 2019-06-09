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622 araca 212 bin lira ceza kesildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 1-9 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 622 araca toplam 212 bin TL ceza kesildi.
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca bayram tatilini kapsayan 1-9 Haziran tarihleri arasında 42 asayiş timi, 21 trafik timi olmak üzere 312 personelle görev yaptı. Trafik denetimlerinde 14 bin 577 araç kontrol edildi. Havadan helikopter ve drone ile karadan ise PTS, EDS ve kontrol noktalarında yapılan denetimler sonunda 144 araç trafikten men edilirken, 622 araca toplamda 212 bin para cezası uygulandı.

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