Şener Söğüt, amcasını kaybetti

Bir süredir Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören daha sonra ise Gebze 100. Yıl Hastanesi'ne sevk edilen Şener Söğüt'ün amcası Derviş Söğüt solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Amca Derviş Söğüt'ün cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

HABER CENAZEDE GELDİ

Öte yandan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, amcasının vefat haberini bir başka cenazede aldı. Elde edinilen bilgiye göre, AKP Körfez Eski İlçe Başkanı Engin Koyun'un eşinin cenazesine katılan başkan Soğüt, acı haberi cenaze evinde aldı.