Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; özellikle Marmara’nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, sel baskını) tahmin ediliyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Bugün 09:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:01 TSİ
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan hava durumuna göre; Hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz