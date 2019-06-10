Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; özellikle Marmara’nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, sel baskını) tahmin ediliyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.