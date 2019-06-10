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Başkentte kuvvetli sağanak yağış: 2 ölü

Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın ile iş yerinin deposuna dolan suda boğulan bir kişi hayatını kaybetti.
Başkentte kuvvetli sağanak yağış: 2 ölü mask
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Başkentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın ile iş yerinin deposundaki elektriği kesmek isterken biriken suda boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı. Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.

Etimesgut'ta bir esnaf iş yerinin deposuna dolan suda boğuldu

Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi'nde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), dükkanını su basması üzerine elektriği kesmek için depoya indi. Bu sırada deponun duvarının yağmur suyunun baskısıyla çökmesi üzerine sıkışan Altınışık, depoda biriken suda boğuldu. Altınışık'ın cesedi, olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut belediyeleri ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucunda depodan çıkarıldı. Piyade Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç, Metin Altınışık'ın uzun yıllardır mahallede esnaf olduğunu, yaşanan talihsiz olay nedeniyle hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle mahallenin sular altında kaldığını anlatan Dinç, ekiplerin olay yerine kısa sürede intikal etmelerine rağmen Altınışık'ın kurtarılamadığını kaydetti.

Bugün 09:13 TSİ AA Ankara- Asayiş

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