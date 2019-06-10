Genç kızları taciz eden Suriyeliler hastanelik oldu

Alınan bilgi ve iddialara göre, olay Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen 16 yaşındaki A.E. ile 18 yaşındaki S.E., yanlarından geçen Suriyeli 2 kişi tarafından taciz edildi.
DÜKKANLARININ CAMLARI KIRILDI
Kızların bağırması üzerine hızla gelen mahalleli, Suriyeli 2 kişiyi darp etti. Bölgeye gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişiyi linç edilmekten son anda kurtardı. Feci şekilde dövülerek yaralanan 2 şahıs, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Öfkeli grup olay sonrası bölgede bulunan Suriyelilere ait bakkal dükkanının camlarını kırdı.
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Yorumlar
(2 )
Izmitli - bizim çocuklarımız onların vatanı için can verip şehit olurken, bunlar burda bizim çocuklarımıza tacizde bulunuyor !!!!!!!!
Ayhan - kimin beslemesi bunlar
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