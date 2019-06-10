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Genç kızları taciz eden Suriyeliler hastanelik oldu

Gebze'de 2 kız çocuğunu taciz eden Suriyeli 2 kişi, mahalleliler tarafından darp edildi.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, olay Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen 16 yaşındaki A.E. ile 18 yaşındaki S.E., yanlarından geçen Suriyeli 2 kişi tarafından taciz edildi.

DÜKKANLARININ CAMLARI KIRILDI

Kızların bağırması üzerine hızla gelen mahalleli, Suriyeli 2 kişiyi darp etti. Bölgeye gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişiyi linç edilmekten son anda kurtardı. Feci şekilde dövülerek yaralanan 2 şahıs, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Öfkeli grup olay sonrası bölgede bulunan Suriyelilere ait bakkal dükkanının camlarını kırdı.

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Yorumlar

(2)
01

Izmitli - bizim çocuklarımız onların vatanı için can verip şehit olurken, bunlar burda bizim çocuklarımıza tacizde bulunuyor !!!!!!!!

Yanıtla . 1Beğen 10 Haziran 12:10
02

Ayhan - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: kimin beslemesi bunlar

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 12:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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