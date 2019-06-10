2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne harika bir başlayan ve 3 maçta 9 puan toplayan A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya gitti. Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Takım kafilesi, İzlanda'da büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. İHA'da yer alan habere göre Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi 3 saate yakın süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.

BURAK'TAN AÇIKLAMA

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya" dedi.

EMRE'YE TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda terbiyesizlikle karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, yıldız futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

İZLANDA'DAN AÇIKLAMA

Konuya dair bu sabah saat 04:00 sularında konuşan İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.