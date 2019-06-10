Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 184 firma çeşitli iş pozisyonlarında eleman arıyor. İş ilanlarının detaylı görünümünü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
Bugün 09:38 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:23 TSİ
184 firma eleman alacak
Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz