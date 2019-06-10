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Kahvaltı, Yağız’da yapılır!

İlimizin en iddialı restoranlarından Yağız Kebap, çorba, kebap, pide ve lahmacundan sonra şimdi de sabah kahvaltısı ile adından sıkça söz ettiriyor.
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300 metrekarelik kapalı alanda aynı anda 300 kişiye hizmet verilebilen Yağız Restoran, çorba, kebap, pide ve lahmacundan sonra sabah kahvaltısında da vazgeçilmezler arasında yerini aldı. 

KAHVALTININ ADRESİ!

Sabahın erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmeti öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Yağız Restoran’da Serpme veya Tabakta Kahvaltıyı tercih edebiliyorsunuz.

SERPME KAHVALTIDA YOK YOK!

Çoğu tamamen organik ürünlerden oluşan serpme kahvaltıda envai çeşit ile dikkati çekiyor. Siyah ve Yeşil Zeytin, Vişne-Kayısı-Çilek Reçelleri, Beyaz Peynir, Kaşar ve Tulum Peyniri, Bal, Kaymak, Tereyağı, Salatalık, Domates, Biber, Salam, Kahvaltılık Çikolata, Sigara Böreği, Kiremitte Kaşar, Patates Kızartması, Sucuklu Yumurta ve sınırsız çayın verildiği Serpme Kahvaltının kişi başı fiyatı 40 lira olarak belirlenmiş.

TABAKTA KAHVALTI  HEM UYGUN FİYATLI HEM BOL ÇEŞİTLİ

Fazla zamanı olmayan veya daha uygun bütçeyle kahvaltı yapmak isteyenler Tabakta Kahvaltı tercih edebilir. Tabakta Kahvaltı bol çeşitten oluşuyor ve daha uygun fiyatlı. Siyah ve Yeşil Zeytin, Kaşar Peyniri, Beyaz Peynir, Salam, Reçel, Bal, Tereyağı, Salatalık, Domates, Haşlanmış Yumurta, Patates Kızartması ve Sınırsız Çaydan oluşan Tabakta Kahvaltı’nın kişi başı fiyatı ise sadece 22 lira.

BALON EKMEK FARK YARATIYOR!

Taş fırında üretilen balon ekmeği fırından çıkar çıkmaz hem taze ve hem de sımsıcacık olarak masanıza geliyor.

Ayrıca isteğinize bağlı olarak Menemen, Omlet veya Rize Kavurması da tercihleriniz arasında yer alıyor.

Yağız Restoran’da kahvaltı ve çorbaların yanı sıra ızgara çeşitlerinden tatlısına pidesinden lahmacununa kadar her şey bulunuyor. Ayrıca yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap’ta alternatifiniz oldukça fazla…

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ DİĞER YEMEKLER ve ÇORBALAR

Türk Mutfağının en lezzetli yemeklerinin verildiği mekanda kendinizi nezih bir ortamda ve ev rahatlığında hissediyorsunuz. Oldukça ferah bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sizleri bekliyor. Yağız Kebap’ta pide, lahmacun, köfte, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu ciğer, kuzu külbastı, et sote ve beyaz et çeşitleriyle birlikte birbirinden lezzetli çorba çeşitleri de mevcut. Kelle-paça, işkembe, Mercimek, Ezogelin çorbalarının yanı sıra Adana bölgesinin efsane lezzetleri arasında yer alan Şırdan ve Mumbar Dolması da alternatifleriniz arasında yer alıyor.

OTOPARK SORUNU YOK!

Ücretsiz otopark sadece Yağız Kebap’ın misafirlerine hizmet veriyor.

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46

Bugün 09:41 TSİ - Ekonomi

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