Türk Milli Takımı'nın değişmez ismi olan ve Juventus'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan beklenen Merih Demiral'ın hayat hikayesi, mücadelesi ve başarıları ilham verici…

Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral'ın kariyeri Alanyaspor forması giyerken devre arasında İtalya'ya transfer olarak adından sıkça söz ettiren Merih Demiral, Sassuolo'daki performansıyla önce milli takımın değişmez ismi oldu şimdi de Juventus'a transferiyle tüm Avrupa'nın gündemine oturdu. Merih, bu süreç içerisinde A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in de değişmez ismi oldu. Son Fransa maçındaki performasıyla yine göz doldurdu. 21 yaşındaki Merih Demiral'in Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve yükselişi futbol gündeminin en dikkat çekici konularından biri olmuştu. Merih Demiral, Fenerbahçe U19 takımında forma giyerken kulüp, profesyonel oyuncu sözleşmesi imzalamayınca 2016'da Portekiz 3. Lig takımlarından Alcanenense'ye transfer oldu.

F.BAHÇE'DEN AYRILDI 2 YIL SONRA ZİRVEYE ÇIKTI

Karamürsel doğumlu olan Merih Demiral, Alcanenense'deki performasıyla 6 ay sonra Sporting Lizbon'a transfer oldu. Yaklaşık 2 yıl boyunca Sporting Lizbon ile Alcanenense arasında mekik dokuduktan sonra Ağustos 2018'de Aytemiz Alanyaspor, Merih'i transfer etti. 6 ay sonra İtalyanlar Merih'i keşfedip Sassuolo'ya transfer ettiler. İtalya'daki performasıyla dikkatleri üzerine çeken Merih, kısa süre içerisinde de Milli Takım'ın değişmez ismi oldu. Genç oyuncu aynı zamanda İtalyan devi Juventus'un radarında girdi ve yaz transfer döneminde Juve'ye 15 milyon euro karşılığında transfer oldu.

15 YAŞINDAYKEN ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Başarı basamaklarını hızla tırmanan genç oyuncunun hayatındaki en büyük acıysa annesini kaybetmesi oldu. Merih, Fenerbahçe U15 takımında forma giyerken 29 Aralık 2012'de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmadan 1 gün önce annesini trafik kazasında kaybetti. Edinilen bilgilere göre Bursa - Gölcük yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında Merih'in annesi hayatını kaybederken babası sağ kurtuldu. Çocuk yaşta annesini kaybeden Merih Demiral; yılması, mücadele etti ve bugün Avrupa'nın en önemli savunma oyuncularından biri olma yolunda büyük adımlar attı.