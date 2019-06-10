İzmit’in 7 ayrı noktasında bulunan çorba çeşmeleri yaklaşık 45 gün aradan sonra akmaya başladı. Ramazan ayı ve bayram tatili nedeniyle faaliyetine ara verilen çorba çeşmelerinin 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren akmaya başladığını söyleyen yetkililer "2’si Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü olmak üzere Sabri Yalım Parkı, Doğu Kışla, Şirinevler, Alikahya ve Kuruçeşme’deki çorba çeşmeleri hafta içi 5 gün boyunca halkımıza hizmet etmeye başladı" dediler. Bu arada çorba çeşmelerine çorba temin eden firmanın imalathanesinde de denetim yapıldı. Yapılan denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi.
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Çorba çeşmeleri tekrar akmaya başladı
İzmit’in 7 ayrı noktasında bulunan çorba çeşmeleri yaklaşık 45 gün aradan sonra akmaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz