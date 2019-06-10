Kocaeli Valiliği 2018 yılını değerlendiren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2018 yılı içerisinde Kocaeli’de 2808 adet tesis denetlendiği açıklandı. Uygunsuzluğu tespit edilen 45 adet tesise 3.934.721,22 TL idari yaptırım uygulandı. 2019 yılı Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında ise 857 adet tesis denetlendi. Uygunsuzluk tespit edilen 8 tesise yine 717.202,54TL idari yaptırım uygulandı.

Vali Hüseyin Aksoy'un açıklamasının tamamı şöyle:

1970 yılı başında dünya genelindeki çevre sorunlarının uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü 'Dünya Çevre Günü' olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için çeşitli etkinliklerle kutlanan “ Dünya Çevre Günü”, çevre ve değerlerini hatırlatılmasıyla da tüm insanlığı yakından ilgilendirmektedir. Zira dünyamız, özellikle son yüzyılda hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, çarpık teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi sebeplerle büyük zarar görmüş, buna bağlı olarak da küresel ısınma, iklim değişimleri, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Bu nedenle, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için gösterilen çabanın amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Hedefimiz ülkemizi ve ilimizi yaşanabilir çevre anlayışı içerisinde geleceğe taşımaktır. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta ise insanoğlunun var olduğu sürece, yaşamını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti bulunmaktadır.

Cennet ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan ve yoğun sanayileşmenin bulunduğu ilimizde de, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, oluşan kirliliğin giderilmesi, doğal kaynakların ve zenginliklerin muhafazası ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde çalışmalara devam edilmektedir.

Bu bağlamda ilimizde; Dilovası’nda 4, İzmit’te 3, Gebze’de 2, Başiskele, Yeniköy, Kandıra ve Körfez ilçelerimizde 1’er adet olmak üzere toplamda 13 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonumuz bulunmakta ve bu istasyonlarımız tarafından hava kalitesi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

İlimizde bulunan 35 tesise ait toplam 106 baca on-line olarak izlenmektedir. Bu sayede sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak 7/24 izlenmekte, veriler bilgisayara kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir.

Hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak da ilimizde, kimyasal depolamalara ilişkin Valilik Genelgesi yayımlanmış, bu genelge ile Türkiye’de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır.

Ayrıca, İlimizde kaçak atık dökümlerinin de önüne geçilmesi için yine bir Valilik Genelgesi yayımlanmış, bu genelge ile de, lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemi kurulmuştur. 24 saat esasına göre giriş ve çıkışlar kayıt altına alınmakta ve alınan bu kayıtlar 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

Valilik olarak çevreyi, suyu, havayı, ormanı ve toprağı bir bütün olarak ele alarak, çalışmalarımızı bütünlük içinde yürütüyoruz. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2018 yılı içerisinde ilimizde 2808 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluğu tespit edilen 45 adet tesise 3.934.721,22TL. idari yaptırım uygulanmıştır. 2019 yılı Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında ise 857 Adet tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 8 tesise yine 717.202,54TL. idari yaptırım uygulanmıştır.

Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri de, çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak, toplumda hassasiyetin artırılması ve bu hususta bilinçlendirilmesidir. Bu amaçla da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 37 okulun öğrencilerine çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler verilmiş olup, bu eğitimler tüm okullarımızda devam etmektedir.

İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında da; Valiliğimiz kompleksinde sıfır atık projesi uygulamasının başlatıldığı 23 Şubat 2018 itibaren 30 Nisan 2019 tarihine kadar 15.540 kg atık kâğıt, 2.310 kg atık cam, 985 kg atık metal ve 1.705 kg atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimi yapılmış olup, bu sayede 261 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile % 95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında İl genelinde ise, projenin başlangıcından itibaren 3.069 ton atık kâğıt, 873 ton atık cam, 2453 ton atık metal ve 1469 ton atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmalarına teslimi yapılmış ve bu sayede 52.175 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile % 95 hammadde tasarrufu sağlanmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; elimizdekinin kıymetini bilen, onu geliştirebilen ve toplumsal farkındalık yaratabilen bir çevre günü geçirmek ve bu günün anlamını tüm hayatımızda yaşayabilmek dileğiyle başta Kocaelili hemşehrilerim olmak üzere tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, daha temiz bir dünyada mutlu ve sağlıklı bir hayat geçirmelerini temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.