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Rahvan yarışları yine nefes kesti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük, Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle yapılan Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, yoğun ilgi ve katılımla Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapıldı. 10 kategoride yapılan yarışlara toplam da 147 at katıldı.
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Yarışlarda Van, Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Ödemiş, Turgutlu, Kütahya, Sapanca, Nazilli, Bursa, Konya, Afyon, Kars, Gölcük, Değirmendere gibi Türkiye'nin her yöresinden at sahibi yarış tutkunları yer alırken, yine Türkiye'nin dört bir yanından seyirciler de koşuları izledi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğindeki yarışları, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileriyle, çok sayı da davetli ve rahvan at yarışı sever takip etti.

“RAHVAN AT YARIŞI SADECE BİR SPOR DEĞİLDİR”

Yarışmalar öncesinde açılış konuşması yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bayramın 3.günü yağlı güreş müsabakalarımız vardı. Bizim önem verdiğimiz özellikle geleneksel sporları yaşatmak gibi bir mücadelemiz var. Dün olduğu gibi bugün de yağlı güreşleri ve rahvan at yarışlarını yapmaya devam edeceğiz. Rahvan at yarışı sadece bir spor değil. Bizim geçmişimizle çok önemli bir bağımız. Atalarımız Orta Asya’dan Anadolu’ya geldiklerinde özellikle yanlarında getirdikleri büyük bir medeniyetin oluşmasını sağlayan atlarını da beraberlerinde getirdiler. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin sipahi ve akıncıların kullandıkları rahvan atlar, aziz atalarımızı Viyana önlerine kadar taşımıştır. Bizim Orta Asya’daki rahvan atlarımız bugün yaşadığımız bu toprakların vatan olmasını sağlayan mübarek hayvanlardır. Bizim bu geçmişten gelen geleneğimizi yaşatan at sahiplerine çok teşekkür ederim. Bu sadece bir spor değil, harbe hazırlıktır. Buradan Sakarya’ya dörtnal atla gitmeniz mümkün değil, ama rahvan atla gidebilirsiniz. Ben çocukluğumdan beri bu yarışları izliyorum. Aracınız olmaya bilir, benzininiz bitebilir, yol olmayan yerde yine bu atlar kullanabilir. Bugünkü yarışların hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum” dedi.

YARIŞLAR ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusunda Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük orta, Deste, Dörtlü taylar, Üçlü taylar, İthal atlar, Köylü Dörtnal ve Tozkoparanolmak üzere 10 dalda yapıldı. Güneşli bir pazar gününde, kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarışlar, çok çekişmeli geçti. Başatlar da Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer adına yarışan Yahya Polat’ın 55 numaralı atı 1.gelirken, kupasını Kaymakam Irmak’ın elinden Başkan Sezer aldı. Diğer dereceye giren atlara ise kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 

DERECEYE GİREN ATLAR:

BAŞATLAR

1-Yahya Polat

2- Cengiz Cenk

BAŞALTI ATLAR

1-Ahmet Demiraz

2-Zafer Çelik

3-İsmet Oktay

BÜYÜKORTA ATLAR

1-Hüseyin Erbil

2-Mustafa Kahraman

3-Ahmet Tanrıkul

KÜÇÜKORTA ATLAR

1- Burhan Çeçen

2-Ender Pelin

3-Turgay Çamlı

4'LÜ TAYLAR

1- Ali Aykan

2- Recep Şimşir

3- Mustafa Yılmaz

3'LÜ TAYLAR

1- Ali Turan

2- İlyas Demir

3- Recep Benek

TOZ KOPARAN

1- Mutlu Mert

2- Erol Boz

3- Ferhat Filiz

KÖYLÜ DÖRTNAL

1-Engin Kesdoğan

2- Engin Kesdoğan

3- Mehmet Bacıoğlu

DESTE

1- Ahmet Alan

2- Samet Yılmaz

3- İbrahim Barut

Bugün 11:41 TSİ - Spor

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