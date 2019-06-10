En çok atık toplayanlara ödülleri verildi

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde hava kirliliği temalı program düzenledi. Programda en çok atık toplayan ilçelere ve okullara plaket takdim edildi. Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ödül alan öğrencilere bisiklet dağıtıldı. Öte yandan İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin Kafkas Yöresi’ne ait gösterisi ise büyük beğeni topladı.Programda ilimizde 13 tane hava kalitesi ölçüm istasyonu ile hava kalitesinin ölçüldüğünü söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, “2 bin 808 tesis denetlenmiş, 45 tesise 3 Milyon 934 Bin TL idari para cezası kesilmiştir” dedi.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AKP Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş,İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve çok sayıda öğrenci, öğretmen ve öğrencilerin velileri katıldı.

TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN ÇABALIYORUZ

Programda açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü Ahmet Kırılmaz, “İnsanın bugün ve gelecek nesilleri için çevreyi geliştirmek amacıyla büyük sorumlulukları vardır. Her sene bir tema oluyor bu seneki temamız ise hava kirliliği. Çevre kirliliği gün geçtikçe artıyor. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan bir yere doğru gidiyor. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmalıyız bu yüzden daha temiz bir dünya için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

SIFIR ATIK’TA KOCAELİ ÖN SIRALARDA

Doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan insan unsurudur diyen Kırılmaz, “Normal şartlarda kendi kendini temizleme özelliği olan daha insanlardan dolayı artık kendi kendini temizleyemez duruma gelmiştir. Temiz bir çevre için atık vurgusunu ön plana çıkarmak zorundayız. Değişen üretim miktarlarındaki farklılıklar çevre kirliliğini attırmakta. Sınırlı kaynakları daha da azaltmaktadır. Sıfır Atık kampanyasına ilimizde büyük emekler verildi. Sıfır Atık kampanyasında Kocaeli, Türkiye’de en ön sıralardadır” dedi.

ATIK SULARIN % 100 ARITILDIĞI TEK BELEDİYEYİZ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili YaşarÇakmak, “Dünya çevre gününü kentimizde kutlamak çok anlamlı. Yapılançalışmalar ilimizi çevre konusunda liderliğe taşıyor. İzmit Körfezininkirliliği entegre çalışmalarla hayata döndüğünü görüyoruz. Atıldurumda olan sahillerin yaşanabilir yerler haline geldiğini görüyoruz.Atık suların yüzde yüzünün arıtıldığı tek belediyeyiz. İzmitKörfezimiz eski güzelliğine kavuştu. Yunuslar çok sevdikleri kıyılarageri döndü. Uluslararası yüzme yarışlarına ev sahipliği yapan Kocaeliturizm destinasyonu olarak bir yıldız gibi parlıyor” dedi.

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Dünya nüfusu hızla artıyor. Birçok gerekçelerle çevre sorunlarını yaşar hale geliyoruz. Çevre sorunlarını en aza indirmek ve ortadan kaldırmak için hepimize görev düşüyor. Daha bilinçli bir toplum için belirli çalışmalar ortaya koymak için yoğun çalışmalar yapmalıyız. Kocaeli, sanayinin kalbinin attığı yer. Bütün kurum ve kuruluşlarımız da çevre temizliği için çalışmalarını sürdürüyor. Çevreye daha duyarlı bir toplum için kurumların önemli çalışmaları var” dedi.

3 MİLYON 934 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Vali Aksoy, “Kocaeli, ilimizde 13 tane hava kalitesi ölçüm istasyonu var. Bunlar sürekli olarak hava kalitesini ölçüyor. Ayrıca Kocaeli sanayi kuruluşlarının olduğu bir kent. Sanayi kuruluşları, çevreye zarar vermeden üretim gerçekleştirmek için her türlü tedbiri almış durumda. 106 baca online olarak 7/24 izlenmektedir. 2 bin 808 tesis denetlenmiş, 45 tesise 3 Milyon 934 Bin TL idari para cezası kesilmiştir. 2019’un başından 30 Nisan’a kadar 857 tesis denetlenip, 8 tesise 712 Bin 202 TL para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.

AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK

Vali Aksoy, “Sıfır Atık projesine Şubat 2018 yılında başladık. Valilik bünyesinde 15 Bin kilogram atık kağıt, 2 bin 310 kilogram cam, 985 kilogram atık metal, Bin 705 kilogram atık plastik toplanmıştır. Bu sayede birçok ağacın kesilmesini önleyip ham madde tasarrufu yapılmıştır. Çevreyi korumak sadece belediyenin değil, insanın da görevidir” açıklamalarında bulundu. Selin BECER