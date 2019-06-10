Gebze Center AVM’de Haziran ayı dopdolu geçecek

Alışveriş keyfine keyif katan Gebze Center AVM, yaz tatilinin başlamasına özel düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle yaz coşkusunu daha da artırıyor. Gebze Center AVM, unutulmaz şenlikler ile her yaştan ziyaretçiye aileleriyle vakit geçirebilecekleri eğlence vaat ediyor. Haziran ayında yaz tatiline çıkan öğrencileri de unutmayan merkez,Kaşık Kukla, Şeker, Saksı boyama ve çiçek dikme, Kuş kafesi boyama ve Kumlu Boyama Çocuk Atölyesi düzenleyecek. Yaz tatilinin başlaması şerefine dört gün sürecek büyük karnavalda her gün farklı atölyeler, okçuluk, Xbox oyun alanları ve eğlenceli aktiviteler olacak. Sevilen çizgi dizi kahramanları Rafadan Tayfa ve Hapşuu da özel gösterileri ile çocuklarla buluşacak.

KARNE GETİRENE HEDİYE ÇEKİ

"Karneni Getir Hediyeyi Kap" kampanyasında ise karnesini getiren ilk 100 öğrenci Penguen Kitap Evi’nden hediye çeki kazanacak. Haziran ayının bir diğer önemli etkinliği Babalar Günü’ne özel Ali Gültiken ve Fatih Doğan ile futbol söyleşisi düzenleyen Gebze Center, Babalar Günü’nü sürpriz hediyeli penaltı turnuvası ile taçlandıracak. Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı İlyas Yalçıntaş da mini konser ve imza günü ile Haziran ayında Gebze Center AVM’nin konuğu olacak. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ve AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM)hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.