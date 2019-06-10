Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:55 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:22 TSİ

Gebze Center AVM’de Haziran ayı dopdolu geçecek

Ziyaretçilerinin sadece alışveriş keyfini değil yaşamını da renklendiren Gebze Center AVM, düzenleyeceği Bayram Şenliği ile bayrama renk katarken, yaz tatilinin başlaması şerefine organize ettiği, dört gün sürecek büyük karnaval ve lisanslı çocuk etkinlikleriyle minikleri mutlu edecek. Babalar Günü’ne özel Ali Gültiken ve Fatih Doğan ile futbol söyleşisi düzenleyen Gebze Center, Haziran ayında ayrıca İlyas Yalçıntaş konserine de ev sahipliği yapacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alışveriş keyfine keyif katan Gebze Center AVM, yaz tatilinin başlamasına özel düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle yaz coşkusunu daha da artırıyor. Gebze Center AVM, unutulmaz şenlikler ile her yaştan ziyaretçiye aileleriyle vakit geçirebilecekleri eğlence vaat ediyor. Haziran ayında yaz tatiline çıkan öğrencileri de unutmayan merkez,Kaşık Kukla, Şeker, Saksı boyama ve çiçek dikme, Kuş kafesi boyama ve Kumlu Boyama Çocuk Atölyesi düzenleyecek. Yaz tatilinin başlaması şerefine dört gün sürecek büyük karnavalda her gün farklı atölyeler, okçuluk, Xbox oyun alanları ve eğlenceli aktiviteler olacak. Sevilen çizgi dizi kahramanları Rafadan Tayfa ve Hapşuu da özel gösterileri ile çocuklarla buluşacak.

KARNE GETİRENE HEDİYE ÇEKİ

"Karneni Getir Hediyeyi Kap" kampanyasında ise karnesini getiren ilk 100 öğrenci Penguen Kitap Evi’nden hediye çeki kazanacak. Haziran ayının bir diğer önemli etkinliği Babalar Günü’ne özel Ali Gültiken ve Fatih Doğan ile futbol söyleşisi düzenleyen Gebze Center, Babalar Günü’nü sürpriz hediyeli penaltı turnuvası ile taçlandıracak. Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı İlyas Yalçıntaş da mini konser ve imza günü ile Haziran ayında Gebze Center AVM’nin konuğu olacak. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ve AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM)hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün 11:55 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
Sezon meyvelerinin fiyatları ateş pahası mask
Sezon meyvelerinin fiyatları ateş pahası
Gebze Center AVM’de Haziran ayı dopdolu geçecek mask
Gebze Center AVM’de Haziran ayı dopdolu geçecek
Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor mask
Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor
Dolar eriyor mask
Dolar eriyor
Bayram sonrası benzin ve motorine indirim mask
Bayram sonrası benzin ve motorine indirim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL