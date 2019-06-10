Hani spor olursa olsun ama jimnastik olmazsa olmaz!..

Çocuğunuz hangi spora eğilim gösterirse gitsin eğitim alsın, ama öncelikle jimnastik yapsın. Otoritelerin bu ortak görüşüne göre hizmet veren jimnastik kulüpleri kurslarla kapılarını yaz sezonuna açtı. Kentimizde önde gelen kulüplerden olan Olimpiyat Yıldızları erkek ve bayan genel jimnastik, alt yapı ve yarışmacı jimnastikçilerimizin antrenmanları sürüyor. Olimpiyat Yıldızları’nda her çocuk keşfedilmeye layık bir yıldızdır sloganıyla hareket edilirken, 3-12 yaş yeni dönem kayıtlar da başladı. İşte irtibat telefonları ve kurs merkezleri…
SALONLAR VE TELEFONLARI:
Derince-Körfez Salonu:
0 (554) 803 70 72
İzmit/Yahya Kaptan Salonu:
0 (554) 803 70 72
Sakarya/Serdivan Salonu:
0 (554) 803 70 72
Gebze/Merkez Salonu:
0 (506) 635 75 55
Bale Okulu:
0 (554) 803 70 72
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz