Yaşayan efsanemiz Alagaş Çin’i de fethetti

Türk sporunun yaşayan efsanesi Kocaelili Haldun Alagaş, sorumlusu olduğu milli takım ile beraber Çin’deydi. Dünyanın dört bir yanını gezerek karate seminerlerine katılan ve uluslar arası karate federasyonunda da görev yapan Alagaş, Şangay şehrinde milli takım kafilesine yöneticilik yaptı. Karate 1. Premier Ligi, Çin’in Şangay kentinde hafta sonu tamamlandı.