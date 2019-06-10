Türk sporunun yaşayan efsanesi Kocaelili Haldun Alagaş, sorumlusu olduğu milli takım ile beraber Çin’deydi. Dünyanın dört bir yanını gezerek karate seminerlerine katılan ve uluslar arası karate federasyonunda da görev yapan Alagaş, Şangay şehrinde milli takım kafilesine yöneticilik yaptı. Karate 1. Premier Ligi, Çin’in Şangay kentinde hafta sonu tamamlandı.
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Yaşayan efsanemiz Alagaş Çin’i de fethetti
Türk sporunun yaşayan efsanesi Kocaelili Haldun Alagaş, sorumlusu olduğu milli takım ile beraber Çin’deydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz