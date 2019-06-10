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Medine Erkan yine A milli takımda!..

Kadın A Milli Takımımızın 14-17 Haziran 2019 tarihlerinde Moldova'da oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosunda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcusu Medine Erkan da yer alıyor.
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Kadın A Milli Takımımızın 14-17 Haziran 2019 tarihlerinde Moldova'da oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosunda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcusu Medine Erkan da yer alıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular dün saat 13:00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Kadın A Milli Takımı'nın Moldova maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi.

MİLL TAKIM ADAY KADROSU:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş)

Defans: MEDİNE ERKAN (KOCAELİ BAYAN FUTBOL K.), Fatma Işik (Fv Löchgau), İpek Kaya (Fc Metz), Kezban Tağ (Kdz.Ereğli Belediye Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş),

Orta Saha: Ebru Uzungüney (Tsv Schoot Mainz), Ece Türkoğlu (Kdz.Ereğli Belediye Spor), Gizem Gönültaş (Beşiktaş A.Ş), Derya Arhan (Beşiktaş A.Ş), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Ebru Topçu (Konak Belediye Spor), Fatma Kara (Hk / Vikingur), Selin Dişli (Bayer 04 Leverkusen), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş), Sevgi Çinar (Alg Spor)

Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Kader Hançar (Konak Belediye Spor)

Bugün 12:10 TSİ - Spor

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