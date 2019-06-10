Gebzespor’da endişeli bekleyiş

3. Lig’e çıktığı gibi düşen Gebzespor, şimdi de kongre sancısı çekiyor. Cumartesi günü kulüp tesislerinde yapılan ilk oturumda çoğunluk sağlanamazken, çoğunluğun sağlanması için kayıtlı 127 delegenin yarısından 1 fazlasının hazirun listesine imza atması gerekiyordu. Yöneticilerden başka hiçbir delege ilk oturuma katılmazken, kongre de otomatikman 15 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’e ertelendi. Kongre bu tarihte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşmiş olacak. Kongrenin gerçekleşme ihtimaline karşın ilk oturumda hazır bulunan mevcut başkan İlker Çakır, kesinlikle aday olmayacağını söyledi.