Hakan Kalıntaş’tan davet var

İlimizin sevilen spor adamlarından, KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalıntaş’ın oğlu Haktan Kalıntaş, Gizem Hanım ile evleniyor. Deneyimli spor adamı 23 Haziran’daki oğlunun düğününe tüm eş dost ve akrabalarını davet etti.
BİLGİLER
Gelin: Gizem Kalıntaş (Özmete)
Anne baba adı: Canan – Hüseyin Özmete
Damat:Haktan Kalıntaş
Anne baba adı: Hanife – Hakan
Düğün yeri: Kardelen Düğün Salonu – Gold Salon
Adres: E-5 Güney YanyolCd. No: 42 Gebze – Kocaeli
Saat: 19.00 -23.00
İrtibat telefonu: 0532 798 60 72
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz