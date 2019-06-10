Hakan Kalıntaş’tan davet var

İlimizin sevilen spor adamlarından, KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalıntaş’ın oğlu Haktan Kalıntaş, Gizem Hanım ile evleniyor. Deneyimli spor adamı 23 Haziran’daki oğlunun düğününe tüm eş dost ve akrabalarını davet etti.

BİLGİLER

Gelin: Gizem Kalıntaş (Özmete)

Anne baba adı: Canan – Hüseyin Özmete

Damat:Haktan Kalıntaş

Anne baba adı: Hanife – Hakan

Düğün yeri: Kardelen Düğün Salonu – Gold Salon

Adres: E-5 Güney YanyolCd. No: 42 Gebze – Kocaeli

Saat: 19.00 -23.00

İrtibat telefonu: 0532 798 60 72