Kiralık! Pazar yerleri... İş yerleri... Kafeler...

Kandıra Belediyesi, toplamda 20 adet pazar yeri, iş yeri ve kafelerini kiraya verecek.

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.06.2019 15:00

Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 19.06.2019 12:30 Yazı İşleriu Müdürlüğü

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2.Kat Meclis toplantı salonu

İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü: Kiraya Verme

İhaleye çıkacak taşınmazlar şöyle:

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgah Senedi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5-Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname,ve vekilin Noter imza beyanı 6- Kandıra Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi 7-İhale şartname bedeline ait makbuz ve her sayfası imzalı şartname örneği,8- Ortak katılımda Noter tasdikli Ortak Girişim Beyanı.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz, 3- Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- İhale şartname bedeline ait makbuz ve imzalı şartname örneği, 5-Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı. 6- Kandıra Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi 7-Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.8- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

İhale Şartname Bedeli İmar ve Şehircilik. Müdürlüğün’den kiralama ihalesi şartnameleri ayrı ayrı 150,00-TL bedel karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacaktır.

BİLGİLENDİRME

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü 19.06.2019 Çarşamba günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.