Körfez Güney Mahallesi Kabakoz mevkii Fatih Okulu önünde Erdal K. isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgilere gçre, Ferhat C., pompalı tüfek ile Erdal K.'ye iki el ateş etti. Ağır yaralanan Erdal K. olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırganın ise olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin araştırmaya devam etitği bildirildi. Öte yandan ise yaşanan olayın alacak verecek meselesinden çıktığı bildirildi.
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Körfez'de silahlı saldırı! 1 kişi ağır yaralandı
Körfez Güney Mahallesi Kabakoz mevkii Fatih Okulu önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz