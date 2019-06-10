Körfez'de silahlı saldırı! 1 kişi ağır yaralandı

Körfez Güney Mahallesi Kabakoz mevkii Fatih Okulu önünde Erdal K. isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgilere gçre, Ferhat C., pompalı tüfek ile Erdal K.'ye iki el ateş etti. Ağır yaralanan Erdal K. olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırganın ise olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin araştırmaya devam etitği bildirildi. Öte yandan ise yaşanan olayın alacak verecek meselesinden çıktığı bildirildi.