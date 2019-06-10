O şirketin konkordato başvurusu reddedildi

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Despark Kiralama Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapmış olduğu konkordato başvurusu reddedildi. 06/03/2019 tarihinde verilen geçici mühlet kararı da kaldırılarak şirkete atanan komiser Hafiz Coşkun’un görevini sonlandırmasına karar verildi.