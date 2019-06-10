Despark Kiralama Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapmış olduğu konkordato başvurusu reddedildi. 06/03/2019 tarihinde verilen geçici mühlet kararı da kaldırılarak şirkete atanan komiser Hafiz Coşkun’un görevini sonlandırmasına karar verildi.
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O şirketin konkordato başvurusu reddedildi
Despark Kiralama Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapmış olduğu konkordato başvurusu reddedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz