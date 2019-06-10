Alınan bilgi ve iddialara göre, Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan Harb-İş Spor’un uzun yıllar başkanlığını yapan şimdilerde ise kurduğu 41 Spor Kulübü’nün başkanı olan Adnan Zorer, geçtiğimiz gün cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Bir arkadaşının iş yerinde çalışmaya başlayan 14 yaşındaki H.Ç.’yi önce sosyal medya hesabından ekleyen Adnan Zorer, ardından ise cinsel içerikli görüntüler gönderdi. Kızlarının sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli konuşmalar ve görüntüleri gören aile soluğu karakolda aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Zorer, mahkemeye sevk edildi.
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Kulüp başkanı tacizden tutuklandı!
Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan Adnan Zorer, 14 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz