31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesi sonrası AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve 49 kişilik il yönetimi istifa etmişti. İstifaların ardından Kocaeli İl Başkanlığına Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş getirilmişti. Ellibeş göreve geldikten sonra teşkilatın nabzını tutarak istişare yolu ile il yönetimini oluşturmaya başladı. Yeni başkan Mehmet Ellibeş, 49 kişiden oluşan il yönetim kurulu üye listesini tamamlayıp genel merkeze gönderdi.

GÜNDEM SEÇİMLER VE İL YÖNETİMİ

İl yönetim listesinin açıklanması beklenirken bugün AKP Kocaeli İl binasında sürpriz toplantı gerçekleşti. Toplantıya AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanları katıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise il yönetim listesi ve 23 Haziran İstanbul seçimleri oldu.

“ONAY BEKLİYORUZ”

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “İl yönetim listesini genel merkeze gönderdik. Onay bekliyoruz. Hafta içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Süreç fazla uzamayacak” ifadelerini kullandı. Trabzon Milletvekili Muhammed Balta ise “Toplantı İl Başkanımız ile ilgili. İl Başkanımızın atanmasının ardından durum değerlendirmesi yapacağız. İstanbul her zaman gündemimizde ama toplantımızın ana gündemi Kocaeli” ifadelerini kullandı.