KASKF´ta 5. Murat Aydın dönemi başladı

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılan KASKF 15.Olağan Genel Kurulu’na protokol ve delegeler yoğun ilgi gösterdi. Tek listeyle gidilen seçimde Murat Aydın, 5´nci dönem için genel kuruldan yetki aldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki kongreye kayıtlı 983 delegenin 495’i katıldı. Bir önceki kongreye göre katılım sayısı yüksekti. KASKF genel kuruluna protokol de ilgiliydi. Kongreye AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP Eski İl başkanı Avukat Abdullah Eryarsoy, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu, KASKF kurucusu eski başkan Muammer Hazer, Onursal Başkan Rafet Kırgız, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, taban birlikleri başkanları ve kulüp başkanları katıldı.

DİVAN BAŞKANI YAŞAR CAN OLDU

Kongre divan kurulu seçimi ile başladı. Divan kurulu başkanı Yaşar Can olurken, yardımcılıklarını Ali Gürdal, Yusuf Erenkaya ile Figen Derin üstlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi. KASKF´nin kısa tarihi, sine-vizyon gösterisiyle davetlilere izlettirildi. Açılış konuşması için kürsüye çıkan Murat Aydın, “İlk günkü kadar heyecanlıyım. Muammer Hazer´in başlattığı bu serüven devam ediyor. O evlat bugün 32 yaşına girdi. Ben tek başına bir şey değilim, biz bir aileyi, bunu her zaman söylüyorum. Bugün KASKF ayaktaysa sizlerin sayesindedir. 314 tane kulüple ilimizin en büyük sivil toplum derneğiyiz. Ben ve ekibim görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve yine öyle devam edeceğiz. Amatör Sporun duayenlerinden bazıları aramızdan ayrıldı. Allah Rahmet eylesin deyip, sevgi ve saygıyla anıyorum. Toplantıya katıldığınız için tüm konuklara teşekkür ederim. Kısa sürede büyümemizde emeği geçenleri buradan sevgiyle anıyoruz. Normal salonlarında yaptığımız kongreyi, bugün spor salonunda yaparken, bu nasıl büyüdüğümüzün bir kanıtıdır. Başta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün büyük katkıları vardır. Bugün bizi bırakmayan tüm değerli protokol üyelerine şükranlarımı sunarım” dedi.

KIRGIZ VE ÇULCU KONUŞTU

Açılış konuşmasının ardından KASKF eski başkanlarından Rafet Kırgız konuşmasında toplantıya katılan tüm konuklara teşekkür etti. Kırgız “Zor koşullar altında kurumumuzu bugünlere getiren herkese teşekkür ederim. Dün akşam (cumartesi) bize büyük bir başarı sağlayan Türkiye Milli takımının yürekten kutlarım” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu da konuşmasında “Bana bugün konuşmam için izin veren değerli başkanımız Murat Aydın’a sevgi ve saygılar sunarım. Ülke Futbolunda Kocaeli büyük bir başarıyı elde etti. Amatörde Türkiye’de ilk beş arasında yer aldı. Bu kent beni Mustafa Çulcu yaptıysa, bu kente gönül borcumu ödemeye devam edeceğim. Yeni KASKF yönetimine başarılar dilerim” dedi.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA HÜRRİYET KAPLAN KONUŞTU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan konuşmasında “Spor camiasının çok kıymetli insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin ve emek veren amatör spor yöneticilerine teşekkür edim. KASKF’nin başarılı bir ortamı olması için İzmit Belediyesi olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kuruluna başarılar dilerim” dedi.

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANI TURAN DA KONUŞTU

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da konuşmasında “KASKF 15. Olağan genel kurulu nedeniyle birlikte olmaktan mutluyum. Ben 25 yaşında spor kulübü yöneticisi ve 27 yaşında kulüp başkanı olarak sizlere hizmet ettim. Bundan sonra Kandıra Belediye Başkanı olarak amatör spora hizmet etmeye devam edeceğim. Murat Aydın ve yönetimine başarılar dilerim” dedi.

BÜYÜKŞEHİR ADINA ALİ YEŞİLDAL KONUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal da konuşmasında “Bir önceki Belediye Başkanım İbrahim Karaosmanoğlu’nu saygı ve sevgiyle anarken, şimdiki değerli başkanım Tahir Büyükakın adına burada bulunuyorum. Bundan sonra da birlikte bundan spora hizmet etmeye devam ederken, bir marka olmayı amaçlıyoruz. Bu kentin sporunun tüm branşlarında ne yapmak istiyorsak, birlikte daha iyi seviyeler oluşturmaya devam edeceğiz. Bundan sonra spor başarısını en üst seviyeye getireceğiz. Başta KASKF Başkanı Murat Aydın ve ekibini kutlarım. Hepinize hayırlı günler dilerim” dedi.

MİLLETVEKİLİ YILMAZ DA AÇIKLAMA YAPTI

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da konuşmasında “Saygıdeğer divan ve değerli protokol üyeleri, spora gönül vermiş ve spora sahip çıkan, gençliğimize hizmet eden Amatör Spor Kulübü Başkanı Murat Aydın ve yöneticileri, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı hizmetler vermenizi temenni ediyorum. Dün gece (cumartesi) büyük bir zafer yaşarken, tek bir yürek olarak kazanan Türkiye Milli takımımızı tebrik ediyorum. Amatör spor ailesi benim bir ailemdir. Gençlik çağında ben de bu kurumdan büyük katkı alırken, bugünlere birlikte geldik. Sporla uğraşmak demek, iyi bir nesil yetiştirmek demektir. Onların zihinsel gelişimine, ruhsal ve duygusal katkı vermeye çalışıyoruz. Daha önce hizmet veren Muammer Hazer, Rafet Kırgız ve yönetimini kutlarım. Bu mesele hükümet meselesidir. Emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Kongremiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

SEÇİME TEK LİSTEYLE GİDİLDİ

Kongrede protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi. Beklendiği gibi divana tek liste verildi. Dernekler kanunu gereği seçim kapalı zarf usulü yapıldı. Kongreye katılan delegelerin önemli bir bölümü oylamadan önce salondan ayrıldı. Oylama işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Murat Aydın federasyonda bir kez daha başkan oldu. 2007 yılından bu yana Başkanlık yapan Murat Aydın, önümüzdeki 3 yıl için, başkan anlamında da 5´ncü dönem için, genel kuruldan yetki aldı. 29 kişilik yönetim kurulu listesinde geçen dönemden 20 kişi yeniden yer alırken, 9 isim değişti.

İŞTE MURAT AYDIN’IN YENİ YÖNETİM LİSTESİ:

YÖNETİM KURULU ASİL

Murat Aydın, Yalçın Gül, Mithat Ağa, Akın Ziya Ünal, Murat Demirhan, Hakan Kalıntaş, Mehmet Çetinkaya, Şaban Eraslan, Zekiye Başaran, Selçuk Baysal, Hakan Akyıldız, Hüseyin Bat, Çetin İnan, Işıl Bozca, Selman Açık, Mustafa Erdem, İhsan Keskin, Engin Yaşar, Seyhan Küçükleroğlu, Mustafa Salman, Ali Akbaş, Onur Ak, Tarık Gürgen, Ümit Yalsız, Mehmet Durukan, Hikmet Kanpara, Severcan Kara, Sabri Yıldız ve Hayrullah Serim

DENETİM KURULU

Asil: Mehmet Kılıç, Ünal Yazıcı, Cengiz İdacı, Muaazez Özentürk ve Hakan Vural

Yedek: Elif Demirhan, Ömer Hayır, İshak Zengin, Celal Güreşen, Göktuğ Karaslaner

ONUR KURULU

Adem Ellibeş, Aşkın Kahveci. Bünyamin Akman, Cevat Aygün, Cavit Arslanalp, Hasan Cebeci, İsmail Altay, Mehmet Karagöz, Muammer Hazer, Mustafa Aydın, Mustafa Demirko, Mustafa Taştekin, Recep Kaya, Sait Topal, Turgut Ağacan, Turan Turan, Tümer Numan Bayraktaroğlu, Vahdettin Kılıç

DİSİPLİN KURULU ASİL

Avukat Abdullah Eryarsoy, Avukat Eda Açıkyol, Faruk Denli, Erhan Uzunhasan, Münacettin Fuar Bulucu, Vedat Karabulut, Yılmaz Yoldadurmaz

ÜST KURUL DELEGELERİ

Rafeat Kırgız, Yalçın Gül, Mithat Ağa, Hakan Kalıntaş, Murat Demirhan, Seyhan Küçükleroğlu, Mehmet Çetinkaya, Şaban Eraslan, Hüseyin Bat, Çetin İnan, Selçuk Baysal, Marika Mehmet Top, Yusuf Erenkaya, Ethem Olgun, Osman Ayhan Turun, Ali Vural, Ali Gürdal, Selami Bulut, Cevdet Barış, Öktem Dere, Tuncay Aktürk, Ali Dursun Güney, Metin Coşkun, Hüseyin Mutlu, Adnan Usta, Feramuz Kalaçay, Mustafa Kaya, Selman Açık, Cengiz İdacı, Necdet Ormancı, Güven Çağlayan, Hakan Akyıldız, Seyhan Küçükleroğlu, Hasan Ömer Bayrak, Erhan Uzunhasan, Celal Güreşen, İshak Zengin

İşte Murat Aydın’ın projeleri

Olağan Genel Kurul’un ardından 5. kez başkanlık makamına 342 oyla getirilen Murat Aydın eylem planlarını bir bir açıkladı. İşte o plan ve projeler.