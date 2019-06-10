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İlkokul öğrencilerinden yardım konseri

İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu, kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştireceği okul öğretmenleri ve öğrencilerinin sahne alacağı “Uzat Ellerini Aydınlansın Dünyam” temalı yardım konserinde elde edilecek tüm gelirleri KOÇAD’a bağışlayacak. Halka açık yapılacak konserde hedef 15 Bin TL toplamak.
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İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu, kansere dikkat çekmek amacıyla herkese örnek olacak sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek. İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu, yarın saat 20.00’de okul öğretmenleri ve öğrencilerinin sahne alacağı “Uzat Ellerini Aydınlansın Dünyam” temalı yardım konserini Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (KSMMMO) Konser Salonu’nda gerçekleştirecek. Yoğun katılımın olacağı konser programında elde edilen gelir Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği’ne (KAÇOD) bağışlanacak. Halka açık olan konserde yaklaşık 15 Bin TL’lik yardım toplanması hedefleniyor.

HEDEF 15 BİN TL TOPLAMAK

Kanserli çocukların tedavisi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Yarbay Refik Cesur İlkokulu Müdürü Kerim Öz, “Öğretmen, öğrenci ve velilerimizle sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu konserin diğer kurumlara da örnek olmasını istiyoruz. Konserden 15 Bin TL toplamayı hedefliyoruz. tüm geliri kanser araştırma ve tedavilerinde kullanılmak üzere Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği yetkililerine teslim edeceğiz” dedi. Selin BECER

Bugün 13:35 TSİ - Kültür-Sanat

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