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Kocaeli Barosunda bayramlaşma

Kocaeli Barosu, üyeleriyle Adliye giriş katında buluna Baro odasında bayramlaştı. Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin, üyelere çikolata ikram etti.
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Ramazan Bayramı tatilini geride bırakırken Kocaeli Barosu, üyeleriyle Adliye'nin giriş katında buluna Baro odasında bayramlaştı. Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir'in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına Baro eski Başkanları Av. Fahri Örengül, Av. Ersayın Işık, Av. Tamer Solakoğlu, Av. Bora Uluç, Av. Cumhur Arıkan, Baro yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üye katıldı. Bayram sonrası hasret giderek sohbet eden üyelere Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin, çikolata ikramında bulundu.

İKİNCİ AİLEMİZ

Bayramlaşma programında konuşan Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin “Bayramlar hepimiz için gerçekten çok kıymetli. Bayram süresince ailelerimizle bir araya gelerek güzel bir bayramı geride bıraktık. Bugünde ikinci ailemiz olan Kocaeli Barosu meslektaşları olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin ve ailelerinizin geçmiş bayramlarını, milletimizin bayramını kutluyorum. Bugün burada bir arada olmamız çok kıymetli. Mesleğimizin sorunlarını yine böyle bir araya gelerek çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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