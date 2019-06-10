Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:40 TSİ- Spor G: Bugün 13:42 TSİ

U-11’de kupalar sahibini buldu

Kocaeli U-11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, şampiyonlar da kupalarına kavuştu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli U-11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, şampiyonlar da kupalarına kavuştu. Çayırtepe Gençlik, Yeni Kocaelispor ve Yeşilova da kupalarını aldı

KUPALARINA KAVUŞTULAR

Kocaeli U11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, önceki gün de şampiyonlar kupasına kavuştu. Çayırtepe Gençlikspor, Yeşilovaspor ve Yeni Kocaelispor kupalarına kavuştu. Önceki gün oynadıkları maçlardan sonra kupaları teslim edilen üç takım da, yönetici, antrenör ve velilerle coşkulu kutlama yaptı. Ahmet AKAY

Bugün 13:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Türkiye, İzlanda'daki skandal için harekete geçti mask
Türkiye, İzlanda'daki skandal için harekete geçti
Derince’nin iki ayağı bir pabuca girdi mask
Derince’nin iki ayağı bir pabuca girdi
Volkan Özön başkan gibi!... mask
Volkan Özön başkan gibi!...
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında mask
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında
Milli Takımımıza İzlanda'da büyük saygısızlık mask
Milli Takımımıza İzlanda'da büyük saygısızlık
Hakan Kalıntaş’tan davet var mask
Hakan Kalıntaş’tan davet var
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL