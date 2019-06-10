U-11’de kupalar sahibini buldu

Kocaeli U-11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, şampiyonlar da kupalarına kavuştu. Çayırtepe Gençlik, Yeni Kocaelispor ve Yeşilova da kupalarını aldı
KUPALARINA KAVUŞTULAR
Kocaeli U11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, önceki gün de şampiyonlar kupasına kavuştu. Çayırtepe Gençlikspor, Yeşilovaspor ve Yeni Kocaelispor kupalarına kavuştu. Önceki gün oynadıkları maçlardan sonra kupaları teslim edilen üç takım da, yönetici, antrenör ve velilerle coşkulu kutlama yaptı. Ahmet AKAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz