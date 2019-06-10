U-11’de kupalar sahibini buldu

Kocaeli U-11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, şampiyonlar da kupalarına kavuştu. Çayırtepe Gençlik, Yeni Kocaelispor ve Yeşilova da kupalarını aldı

KUPALARINA KAVUŞTULAR

Kocaeli U11 Futbol Ligi’nde sezon sona ererken, önceki gün de şampiyonlar kupasına kavuştu. Çayırtepe Gençlikspor, Yeşilovaspor ve Yeni Kocaelispor kupalarına kavuştu. Önceki gün oynadıkları maçlardan sonra kupaları teslim edilen üç takım da, yönetici, antrenör ve velilerle coşkulu kutlama yaptı. Ahmet AKAY