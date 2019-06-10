14 Haziran Cuma günkü genel kurul öncesi, şu ana kadar Kocaelispor’un tek başkan adayı olan Volkan Özön, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Buluşmanın bu akşam Gölkay Park’ta yer alan Doğa Restoran’da saat 17.00’de gerçekleşmesi bekleniyor



ETKİN BİR YÖNETİMLE

Özön’ün yönetiminde Medical Park Hastanesi Başhekimliği de yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Soner Şahin, Yatsan Kocaeli Bölge Bayii İş İnsanı Haşmet Uçar, 1937 Seka Spor Kulübü Başkanı Ortopedi Uzmanı Adem Aydın, Avukatlar Nur Yavuz ve Eftal Kara gibi isimler bulunacak. Öte yandan Özön’ün listesinde ayrıca 2 avukat, Gebze’de ticaret yapan iş insanları da yer alıyor.

TANIŞMA TOPLANTISI

Volkan Özön, basın toplantısında, neden aday olduğunu belirtecek, projelerini açıklayacak ve yönetimini tanıtacak. Özön’ün yönetimdeki isimlerin kimilerinin üye olmaması nedeniyle, cuma günkü genel kurulda, bu isimler listede yer alamayacak. Seçim sonunda Özön başkan olursa, ilk etapta olağanüstü genel kurul kararı alınacak ve üye yapılacak yönetim kurulu üyeleri olağanüstü genel kurulun ardından, göreve resmen göreve başlayacak. Erdem ÖVÜÇ