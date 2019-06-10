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Kocaelispor’da gözler Rafet Kırgız’a çevrildi

Kocaelispor’da hareketli saatler yaşanıyor.
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Kocaelispor’da hareketli saatler yaşanıyor. Bahri Yavuz’un 14 Haziran’daki genel kurulda aday olmayacağını resmi olarak açıklamasıyla birlikte, gözler diğer aday ya da olası adaylara çevrildi. Kolları daha önceden sıvayan ilk resmi aday Volkan Özön temaslarını sürdürürken, dikkati çeken bir diğer kişi ise ilimizin başarılı spor adamları arasında yer alan Rafet Kırgız oldu.

UMUT SERDAR YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Kırgız daha önce yaptığı açıklamada başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili soruya “Yarın ne olacağı belli olmaz” ifadesini kullanmıştı. Kırgız’dan herhangi bir çıkış olup olmayacağı merak ediliyor. Rafet Kırgız’ın aday olacağını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Kocaelispor’un eski futbol şube sorumlularından Umut Serdar Yalçın’ın da Rafet Kırgız ile birlikte çalışmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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