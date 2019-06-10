Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:46 TSİ- Spor G: Bugün 13:48 TSİ

Firuze’nin çok özel hedefi: olimpiyatlar

Kocaelili özel sporculardan üst üste başarılar gelmeye devam ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelili özel sporculardan üst üste başarılar gelmeye devam ediyor. Masa tenisi, Atletizm, Yüzme, Jimnastik ve Bocce olmak üzere toplam 5 branşta özel sporculara her türlü imkanı sunan Kağıtspor, emeklerinin karşılığını alıyor. Kağıtspor’un başarılı yüzücüsü özel sporcu Firuze Şevval Devrim 19 yaşında ve 1,5 yıldır mavi beyazlı kulüp için yüzüyor. Annesinin desteğiyle yüzme sporuna başlayan Firuze, hocaları ve takım arkadaşlarıyla yüzme sporunu yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor.

ÜST ÜSTE BAŞARILAR ELDE ETTİ

Özel sporcu Firuze Şevval Devrim, katıldığı her şampiyonada üst düzey başarılar elde etti. İlk olarak yarıştığı Anadolu elemelerinde birinci olan Devrim, sonrasında Kocaeli’nde yapılan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda mavi beyazlı kulübüne, 200 m ve 400 m serbest stilde altın, 50 m ve 100 m serbest stilde ise gümüş madalya kazandırdı. Kazandığı üst üste madalyalar neticesinde milli takım kadrosuna giren Devrim, hedefinin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi kazanmak olduğunu dile getirdi.

Bugün 13:46 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Türkiye, İzlanda'daki skandal için harekete geçti mask
Türkiye, İzlanda'daki skandal için harekete geçti
Derince’nin iki ayağı bir pabuca girdi mask
Derince’nin iki ayağı bir pabuca girdi
Volkan Özön başkan gibi!... mask
Volkan Özön başkan gibi!...
Milli Takımımıza İzlanda'da büyük saygısızlık mask
Milli Takımımıza İzlanda'da büyük saygısızlık
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında mask
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında
Hakan Kalıntaş’tan davet var mask
Hakan Kalıntaş’tan davet var
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL