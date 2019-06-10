Firuze’nin çok özel hedefi: olimpiyatlar

Kocaelili özel sporculardan üst üste başarılar gelmeye devam ediyor. Masa tenisi, Atletizm, Yüzme, Jimnastik ve Bocce olmak üzere toplam 5 branşta özel sporculara her türlü imkanı sunan Kağıtspor, emeklerinin karşılığını alıyor. Kağıtspor’un başarılı yüzücüsü özel sporcu Firuze Şevval Devrim 19 yaşında ve 1,5 yıldır mavi beyazlı kulüp için yüzüyor. Annesinin desteğiyle yüzme sporuna başlayan Firuze, hocaları ve takım arkadaşlarıyla yüzme sporunu yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor.

ÜST ÜSTE BAŞARILAR ELDE ETTİ

Özel sporcu Firuze Şevval Devrim, katıldığı her şampiyonada üst düzey başarılar elde etti. İlk olarak yarıştığı Anadolu elemelerinde birinci olan Devrim, sonrasında Kocaeli’nde yapılan Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda mavi beyazlı kulübüne, 200 m ve 400 m serbest stilde altın, 50 m ve 100 m serbest stilde ise gümüş madalya kazandırdı. Kazandığı üst üste madalyalar neticesinde milli takım kadrosuna giren Devrim, hedefinin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat derecesi kazanmak olduğunu dile getirdi.