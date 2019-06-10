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Hakem dövüldü!

Yok artık!.. U11 maçında bile hakem dövüldü…
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Bunu da gördük. U11 Futbol Ligi’nde de hakem dövüldü. Kocaelispor-Çubuklu Balaspor maçını Kocaelispor 10 kazandı. Hakem Samet Yavuz soyunma odasında giyindikten sonra, odadan çıkarken saldırıya uğradı. Çubuklu Balalı yönetici ve taraftarların saldırdığı Yavuz, karakola şikayette bulundu.

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Yorumlar

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Karakartal - Böyle kişiliksizler yüzünden bir yere varamayız.Bunlara bir şey söylenemez çünkü beyin yok bunlarda anlamazlar.

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 17:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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