Bunu da gördük. U11 Futbol Ligi’nde de hakem dövüldü. Kocaelispor-Çubuklu Balaspor maçını Kocaelispor 10 kazandı. Hakem Samet Yavuz soyunma odasında giyindikten sonra, odadan çıkarken saldırıya uğradı. Çubuklu Balalı yönetici ve taraftarların saldırdığı Yavuz, karakola şikayette bulundu.
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Hakem dövüldü!
Yok artık!.. U11 maçında bile hakem dövüldü…
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorumlar
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Karakartal - Böyle kişiliksizler yüzünden bir yere varamayız.Bunlara bir şey söylenemez çünkü beyin yok bunlarda anlamazlar.
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