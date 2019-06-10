AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran’da gerçekleştirilecek. AKP Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın bahçesinde düzenledikleri basın toplantısının ardından, altında imzalarının yer aldığı ortak metin, basın mensuplarına dağıtıldı.

Metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan, AKP ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir."