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Köylü pazarında fiyatlar düştü

Ramazan Bayramı sonrası ilk kez tezgah açan köylü pazarcı esnafı, vatandaşların ilgisinden ve satışlardan oldukça memnun olduklarını belirtti.
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Pazartesi ve Perşembe günleri Leyla Atakan Caddesi Gümüşlü Sokak üzerinde kurulan köylü pazarında İzmit’in çevre köylerinden gelerek yetiştirdikleri ürünleri satan pazar esnafı, satışlardan oldukça memnun. Pazarlarda ve marketlerde yükselen fiyatlara rağmen fiyatlarını korumaya çalışan köylü pazarı esnafı, vatandaşların köylü pazarına ilgi gösterdiğini dile getirdi. Yazın gelmesiyle birlikte kendi mahsullerini toplayarak satan pazarcı esnafı, meyvelerin fiyatlarının aynı kaldığını ancak sebzelerin fiyatlarının ise geçen haftaya oranla düştüğünü söyledi. Selin BECER

İŞTE KÖYLÜ PAZARINDA FİYATLAR

Domates 3 lira

Salatalık 4 lira

Sarımsak 5 lira

Limon file 5 lira

Fasulye 10 lira

Köy yumurtası 1 lira

Patlıcan 5 lira

Kabak 4 lira

Biber 5 lira

Enginar 3 tane 10 lira

Marul 1 lira

Kiraz 10 lira

Erik 10 lira

Çilek 10 lira

Kayısı 8-10 lira

Dut paket 5 lira

Süt kilo 4 lira

Yoğurt kilo 6 lira

Tereyağ kilo 60 lira

Üzüm yaprağı kilo 20 lira

Ispanak 5 lira

Kara lahana salkım 1 lira

Ihlamur 40 lira

Bugün 14:30 TSİ - Ekonomi

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