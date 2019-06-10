Köylü pazarında fiyatlar düştü

Pazartesi ve Perşembe günleri Leyla Atakan Caddesi Gümüşlü Sokak üzerinde kurulan köylü pazarında İzmit’in çevre köylerinden gelerek yetiştirdikleri ürünleri satan pazar esnafı, satışlardan oldukça memnun. Pazarlarda ve marketlerde yükselen fiyatlara rağmen fiyatlarını korumaya çalışan köylü pazarı esnafı, vatandaşların köylü pazarına ilgi gösterdiğini dile getirdi. Yazın gelmesiyle birlikte kendi mahsullerini toplayarak satan pazarcı esnafı, meyvelerin fiyatlarının aynı kaldığını ancak sebzelerin fiyatlarının ise geçen haftaya oranla düştüğünü söyledi. Selin BECER
İŞTE KÖYLÜ PAZARINDA FİYATLAR
Domates 3 lira
Salatalık 4 lira
Sarımsak 5 lira
Limon file 5 lira
Fasulye 10 lira
Köy yumurtası 1 lira
Patlıcan 5 lira
Kabak 4 lira
Biber 5 lira
Enginar 3 tane 10 lira
Marul 1 lira
Kiraz 10 lira
Erik 10 lira
Çilek 10 lira
Kayısı 8-10 lira
Dut paket 5 lira
Süt kilo 4 lira
Yoğurt kilo 6 lira
Tereyağ kilo 60 lira
Üzüm yaprağı kilo 20 lira
Ispanak 5 lira
Kara lahana salkım 1 lira
Ihlamur 40 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz