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Başkan Bulut: Kocaelispor’a sahip çıkma zamanı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 14 Haziran’da Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek olan Kocaelispor için yerel yönetimlerden STK’lara kadar herkesi taşın altına elini koymaya davet ederek, “Gün, Kocaelispor’a sahip çıkma zamanı” dedi.
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Kentimizin en önemli markası ve tarihi Kocaelispor, 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 18.00’de Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere tüm STK, dernek, kurum ve kuruluşları elini taşın altına koymaya çağırıyor, maddi- manevi destek ve önerileriyle Kocaelispor’u yarınlarımıza taşımaya davet ediyoruz. Kocaelispor için bir şey yapılacaksa bu kongreden önce yapılmalı ve tüm kent bir kez daha Kocaelispor etrafında kenetlenmelidir. Başka Kocaelispor yok” dedi.

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Yorumlar

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Kibarcik - taşınaltına elının parmagından kesılmış tırnagınımı koyacaksın madem önder sın önce senıbır gorsun bumıllet veselam

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 18:02

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