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Dilovası'nda kent merkezinde hayvan besiciliğine izin verilmeyecek

Dilovası Belediyesi, merkez mahallelerde hayvan besiciliğine izin verilmeyecek.
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Dilovası Belediyesi 19.08.2019 tarihi itibariyle merkez mahallelerinde büyük ve küçükbaş hayvan beslemenin yasaklanacağını bildirdi. İlçe sınırları içerisinde uygulanan her türlü büyük ve küçükbaş besiciliğinin merkez mahalleleri sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin alınan karar kapsamında, 2019 yılı Kurban Bayramı itibarı ile Dilovası Belediyesi tarafından merkez mahallelerde küçük ve büyükbaş besiciliğe müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

İNSANLARLA İÇ İÇE HAYVAN BESİCİLİĞİ

Dilovası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kent merkezlerindeki insanlarla iç içe yapılan hayvan besiciliğinin ve besicilikte kullanılan, ahır ve ağıllar, çevre ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, özellikle de bulaşıcı hastalıklar açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi. Konu ile ilgili kamu kurumlarına şikâyet dilekçelerinin de geldiği belirtilen açıklamada, insan sağılığı ve şehir yaşantısı gereğince bu kararın alındığı, ilgililerin verilen tarihe kadar uygun görülen yerlere taşınmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Yapılan düzenleme gereği; 19.08.2019 tarihi itibarı ile merkez mahallelerde küçük ve büyükbaş hayvan beslemenin yasaklanacağı, karara uymayarak besleyenlere ceza kesileceği bildirildi tüm hemşerililerden belirlenen tarihe kadar gerekli önlemleri almaları gerektiği duyurusunda bulunuldu.

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Yorumlar

(1)
01

Adimi Bosver - Aynısını Alikahya izmit içinde istiyorz

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 14:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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