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Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 94 gram esrar, 9 gram skunk, 16 adet uyuşturucu hap ve 23 adet captagon ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN

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