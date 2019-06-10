Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 94 gram esrar, 9 gram skunk, 16 adet uyuşturucu hap ve 23 adet captagon ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Haftalık uyuşturucu raporu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz