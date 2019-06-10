Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 94 gram esrar, 9 gram skunk, 16 adet uyuşturucu hap ve 23 adet captagon ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN