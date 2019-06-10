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Gölcükspor’da Yıldız ve Seçkin gündemde

3. Lig temsilcisi Gölcükspor’da teknik adam arayışı sürerken, Kocaelispor’da efsane olan ve 3.Lig finali oynatan teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın ismi öne çıktı.
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3. Lig temsilcisi Gölcükspor’da teknik adam arayışı sürerken, Kocaelispor’da efsane olan ve 3. Lig finali oynatan teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın ismi öne çıktı. Yine Payasspor teknik direktörü Mehmet Seçkin’in de adı adaylar arasında geçiyor. Gölcükspor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, bugün Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile baş başa görüşme yapacak.

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