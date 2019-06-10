3. Lig temsilcisi Gölcükspor’da teknik adam arayışı sürerken, Kocaelispor’da efsane olan ve 3. Lig finali oynatan teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın ismi öne çıktı. Yine Payasspor teknik direktörü Mehmet Seçkin’in de adı adaylar arasında geçiyor. Gölcükspor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin, bugün Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile baş başa görüşme yapacak.
Bugün 14:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Gölcükspor’da Yıldız ve Seçkin gündemde
3. Lig temsilcisi Gölcükspor’da teknik adam arayışı sürerken, Kocaelispor’da efsane olan ve 3.Lig finali oynatan teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın ismi öne çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz