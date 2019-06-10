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Karar sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı 16 Haziran günü saat 21.00'de tüm kanallarda yayınlanacak. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak. Bu kararın açıklanmasının ardından ilk açıklama İmamoğlu'ndan geldi.