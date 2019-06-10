Karar sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı 16 Haziran günü saat 21.00'de tüm kanallarda yayınlanacak. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak. Bu kararın açıklanmasının ardından ilk açıklama İmamoğlu'ndan geldi.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Yayına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu ''16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul'u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY'' ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz