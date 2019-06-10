İzmit Belediyespor’da kongre heyecanı yaşandı. Belsa Plaza’da gerçekleştirilen kongre sonrasında kulüpte İzmit Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Muhammet Öztürk’ün devam ettirdiği başkanlık görevini CHP’den İzmit Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığı başvurusu yapan Yusuf Erenkaya devraldı.
YÖNETİM
Yusuf Erenkaya
Suat Ceylan
Elman Demir
Mehmet Fahrettin Aslan
Çetin Özdemir
Yavuz Acar
Ahmet Emre Ercanlı
Necati Akkuzu
Rakif Yel
DENETİM
Mehmet Şefket Verit
Yusuf Kızı
Yaşar Koç
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Yorumlar
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Abdullah Karagöz - Tebrikler ve başarılar diliyorum
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