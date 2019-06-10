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Uğur Koştur "başkan" oldu

CHP’nin İzmit Belediyesi eski meclis üyelerinden olan Uğur Koştur önemli bir görevin başına geçiyor.
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Kocaelispor camiasınca da yakından tanınan Uğur Koştur, İzmit Gençlik Gelişim Spor’un başına geçiyor. Bugün İzmit Belsa Plaza’da İzmit Gençlik Gelişim Spor’un gerçekleştirilecek olan kongresinde Koştur, başkan olarak seçildi. İzmit Belediyespor Kulübünün de bağlı olduğu İzmit Gençlik Gelişim Spor İzmit Belediyesinin Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele ediyor.

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Yorumlar

(2)
02

Adil - tebrikler.. uygun olmuş.

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 16:04
01

Ersoy Kandemir - Olması gereken olmuş,hayırlı olsun İzmit çocuklarına ve beyfendi

ye.

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 15:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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