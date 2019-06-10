Uğur Koştur "başkan" oldu

Kocaelispor camiasınca da yakından tanınan Uğur Koştur, İzmit Gençlik Gelişim Spor’un başına geçiyor. Bugün İzmit Belsa Plaza’da İzmit Gençlik Gelişim Spor’un gerçekleştirilecek olan kongresinde Koştur, başkan olarak seçildi. İzmit Belediyespor Kulübünün de bağlı olduğu İzmit Gençlik Gelişim Spor İzmit Belediyesinin Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele ediyor.