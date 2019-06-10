Kocaelispor camiasınca da yakından tanınan Uğur Koştur, İzmit Gençlik Gelişim Spor’un başına geçiyor. Bugün İzmit Belsa Plaza’da İzmit Gençlik Gelişim Spor’un gerçekleştirilecek olan kongresinde Koştur, başkan olarak seçildi. İzmit Belediyespor Kulübünün de bağlı olduğu İzmit Gençlik Gelişim Spor İzmit Belediyesinin Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele ediyor.
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Uğur Koştur "başkan" oldu
CHP’nin İzmit Belediyesi eski meclis üyelerinden olan Uğur Koştur önemli bir görevin başına geçiyor.
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Yorumlar
(2 )
Adil - tebrikler.. uygun olmuş.
Ersoy Kandemir - Olması gereken olmuş,hayırlı olsun İzmit çocuklarına ve beyfendi
ye.
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