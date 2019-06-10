Alınan bilgiye göre D-130 Karayolundan D-100 Karayolu Ankara yönünde seyir halinde olan Feyzullah Bülbül (55) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı Kostik Asit yüklü tanker, kullar varyant köprüsü bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı Bülbül, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolu yan yol mevkisinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekiplerinin kimyasal araçta aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kostik yüklü tanker vinçle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN