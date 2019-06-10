Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:21 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:08 TSİ

Tanker devrildi!

Başiskele Kullar Varyant Köprüsünden D-100 yan yola dönüş istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kostik yüklü 33 BZJ 84 plakalı tanker devrildi.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre D-130 Karayolundan D-100 Karayolu Ankara yönünde seyir halinde olan Feyzullah Bülbül (55) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı Kostik Asit yüklü tanker,  kullar varyant köprüsü bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı Bülbül, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolu yan yol mevkisinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekiplerinin kimyasal araçta aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kostik yüklü tanker vinçle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:21 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tanker devrildi! mask
Tanker devrildi!
Engin Koyun'un acı günü mask
Engin Koyun'un acı günü
Kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi mask
Kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi
Yoğurt yüklü TIR kaza yaptı 1 yaralı mask
Yoğurt yüklü TIR kaza yaptı 1 yaralı
Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü mask
Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü
622 araca 212 bin lira ceza kesildi mask
622 araca 212 bin lira ceza kesildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Darıca'da cinayet! mask
Darıca'da cinayet!
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi mask
Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL