Akça Koca Platformu buluştu

Hasan Uzunhasanoğlu başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu’nun geleneksel bayramlaşması Başiskele sahilindeki Mitza Cafe&Restoranda gerçekleşti. İstanbul, Sakarya ve ABD’den misafirlerin katıldığı ve sabah kahvaltısının da ikram edildiği bayramlaşmaya ilgi büyüktü.

DELİBALTAYA HEDİYE

ABD’de çalışmalarını sürdüren, kızı Sena ile birlikte toplantıya katılan Betül Delibalta’ya, Elvan Mut, Dr. Ayşe Zeynep Turan, Emine Uzunhasanoğlu ve Banu Çevikel tarafından platformun hediyesi takdim edildi. Diş hekimi Elif ve inşaat mühendisi Emre Genç çiftinin yeni doğan evlatları, Yavuz Selim Genç bayramlaşmanın ilgi odağı oldu.