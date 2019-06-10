Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve eşi Songül Güner’in kızı Betül ile Ayşe ve Mehmet Çil çiftinin oğlu Barış dünyaevine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen düğüne Gebze protokolünden çok sayıda isim katıldı. Başta siyasetçileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli gerek özel araçları ile gerekse Marmaray’la düğünün yapıldığı Florya’ya gitti. Başkan yardımcısı Güner’in gelen tüm misafirlerle yakından ilgilendiği düğün törenine katılan AKP Gebze ilçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediyesi Başkanvekili Sedat Çelik, AKP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Gebze Belediyesi birim müdürleri, iş, siyaset ve spor çevrelerinin tanınmış simaları, gelin ve damatın mutlu gününe şahitlik yapmanın sevincini yaşadı.
Bugün 16:01 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:03 TSİ
Betül ve Barış hayatını birleştirdi
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner’in kızı Betül ile Ayşe ve Mehmet Çil çiftinin oğlu Barış, dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz