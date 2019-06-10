Gölcüklü balıkçılar, istavrit avında

Değirmendere Kuruçeşme Sahili yazın gelmesi ile birlikte dolup, taşıyor. Bu kalabalığın nedeni oltaları ile denizden kısmetini bekleyen olta balıkçıları oldu. Bu sene istavritin oldukça bol olduğunu ifade eden olta balıkçıları, her oltalarını denize attıklarında en az 3-5 tane istavrit yakalıyorlar. Balık yakalamanın kendilerine terapi gibi iyi geldiğini ifade eden olta balıkçıları kısa sürede kovalarını balık ile doldurarak evlerinin yolunu tutuyorlar.



KEDİLER DE KISMETLENİYOR

Değirmendere Kuruçeşme Sahili’nde oltaları ile kısmetlerini bekleyen olta balıkçıları kadar kendi kısmetlerini bekleyen kediler de gözden kaçmadı. Olta balıkçıların arkasında kısmetlerini bekleyen kediler kendilerine düşen payı aldıktan sonra yuvalarının yolunu tuttular.